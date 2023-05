KBRI Manila selenggarakan Indonesia Bazaar 2023

Baca juga: KBRI Manila akan fasilitasi pemulangan 143 WNI korban penipuan online

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manila berkolaborasi dengan Indonesia Diaspora Network Chapter Philippines menyelenggarakan Indonesia Bazaar 2023 bertemakan “Pesta Rasa Nusantara” pada 18-20 Mei di kantor KBRI Manila.Indonesia Bazaar merupakan acara tahunan yang diinisiasi oleh Diaspora Indonesia di Manila sejak 2017 dan bertujuan menciptakan kesadaran akan Komunitas Indonesia yang berkembang pesat di Filipina yang mempromosikan berbagai produk ekspor, kuliner serta budaya Indonesia."Sambil mengembangkan kewirausahaan dan bisnis, Diaspora Indonesia juga bisa menjadi agen promosi Indonesia di Filipina. KBRI akan mendukung kegiatan diaspora Indonesia dalam mengoptimalkan sekaligus memberdayakan potensi mereka," kata Duta Besar RI Agus Widjojo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Indonesia Bazaar sempat terhenti pada 2020 akibat pandemi COVID-19 dan acara tahun ini akan dibuka secara resmi oleh Dubes RI Manila bersama dengan perwakilan pemerintah Kota Makati City dan para undangan yang berasal dari perwakilan kedutaan negara ASEAN di Filipina dan Kementerian Luar Negeri Filipina.Sebanyak 30 stan bazar menyajikan berbagai makanan dan minuman, produk fesyen dan asesoris, serta produk retail Indonesia lainnya. Ada pula kontes Photobooth, penjualan daring, demo memasak, permainan seru, penampilan band, sesi Zumba, seminar kesehatan dan skrining kesehatan gratis, menurut pernyataan.Indonesia Bazaar 2023 didukung oleh PT Kalbe International, Glorious Dexa Mandaya. Inc, dan Vouno Trade And Marketing Services Corp. (Mayora). Ketiga perusahaan Indonesia yang telah mendukung acara tersebut merupakan perusahaan Indonesia yang berhasil memasuki dan memiliki pangsa besar di Filipina, seperti dikutip.Sementara itu, Diaspora Indonesia yang berpartisipasi dalam Bazaar 2023 antara lain Island Style, Indofun Mart, DWP, Almade, Arumanis, Kampoeng Indo PH, RH 1024, Rumah Makan Padang Huang Jia, Warung Pinoy, Tuahta, ICFood, Alyn's Kitchen, Kantin Idola Nusantara, Depot Selera, Rasa Baru, Gamita, Weywey & The Oven, Citra Minang, Indorasa, Happy Salad & Rolls, Indomarket Filipina dan Bakmi Nyonya.

