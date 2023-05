Mantan Dubes China untuk Indonesia tempati pos baru di AS

Beijing (ANTARA) - Mantan Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng akan menempati pos barunya sebagai Dubes di Amerika Serikat."Dubes China untuk AS yang baru telah tiba di AS untuk menjalankan misi barunya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Mao Ning di Beijing, Rabu.Menurut dia, hubungan China dan AS sangat penting, baik bagi kedua negara maupun bagi dunia."China memandang hubungan dengan AS harus didasari tiga prinsip, saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama saling menguntungkan sebagaimana ditekankan oleh Presiden Xi Jinping," ujarnya.Mao berharap AS bisa bekerja sama dengan China untuk mengatasi perbedaan dan mengembalikan hubungan bilateral ke jalur yang benar.Sejak ditinggalkan Qin Gang yang diangkat sebagai anggota Dewan Pemerintahan merangkap Menlu China pada Desember 2022, posisi Dubes China di AS kosong.Xie yang kelahiran tahun 1964 pernah mengemban tugas sebagai Dubes China untuk Indonesia yang berkedudukan di Jakarta pada 2014-2017.Sebelum diangkat sebagai Wakil Menlu China yang bertanggung jawab dalam hubungannya dengan AS pada 2021, Xie pernah menjabat komisioner MFA di Hong Kong sepulangnya dari tugas di Jakarta."Saya adalah perwakilan rakyat China dan saya di sini untuk membela kepentingan China. Ini adalah tugas suci saya," kata Xie Feng setibanya di New York, Selasa (24/5).

Pewarta: M. Irfan Ilmie

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023