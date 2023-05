Bank Sentral: Pertumbuhan PDB India 2022-2023 lampaui 7 persen

New Delhi (ANTARA) - Gubernur Bank Sentral India Shaktikanta Das pada Rabu (24/5) mengatakan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) negara itu pada 2022-2023 berpotensi melampaui estimasi 7 persen.Hal itu dikatakan Das saat berbicara dalam sesi tahunan Konfederasi Industri India di New Delhi.Menurut dia, data akan dirilis pada akhir bulan ini, dan semua indikator ekonomi pada kuartal keempat tahun fiskal lalu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mempertahankan momentum.Bulan lalu, Reserve Bank of India (RBI) mengatakan bahwa pertumbuhan PDB riil untuk 2023-2024 diproyeksikan di angka 6,5 persen dengan kuartal pertama sebesar 7,8 persen, kuartal kedua 6,2 persen, kuartal ketiga 6,1 persen, dan kuartal keempat sebesar 5,9 persen."Kami memperoleh keyakinan pada titik waktu ini dari fakta bahwa sektor pertanian menunjukkan kinerja yang baik dan kami memperkirakan musim monsun normal, dan sektor jasa terus menunjukkan performa yang sangat baik," kata Das.

Pewarta: Xinhua

Editor: Imam Budilaksono

COPYRIGHT © ANTARA 2023