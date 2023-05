Basis produksi minyak lepas pantai skala besar dikirim ke Dalian China

Dalian, China (ANTARA) - Sebuah basis produksi minyak lepas pantai berskala besar, yang dapat mengolah hingga sebanyak 220.000 barel minyak mentah per hari, dikirim ke kota pesisir Dalian di Provinsi Liaoning di China timur laut, pada Jumat (26/5).Diberi nama Bacalhau, kapal produksi, penyimpanan, dan bongkar-muat terapung (floating production, storage, and offloading/FPSO) M350 tersebut dikembangkan bersama oleh Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd. (DSIC) dan Mitsui Ocean Development & Engineering Company.FPSO merupakan basis engineering lepas pantai canggih berskala besar yang dirancang untuk mengeksploitasi ladang minyak laut dalam. Unit ini dapat melakukan pemrosesan awal, seperti penyaringan sedimen, pemisahan minyak-gas, pengolahan dan penyimpanan limbah minyak, serta bongkar muat minyak mentah."Kapasitas produksi harian Bacalhau yang dikirim saat ini setara dengan pabrik pengolahan minyak dan gas seluas 10 kilometer persegi di darat," kata Han Yu, manajer proyek di tim manajemen proyek lepas pantai DSIC.Bacalhau memiliki total panjang 364 meter, lintang kapal (lebar) 64 meter, ketinggian lambung 33 meter, dan berat benaman lebih dari 460.000 ton.

Pewarta: Xinhua

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023