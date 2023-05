Lalu lintas penumpang di China naik hingga 140 persen pada April 2023

Beijing (ANTARA) - China menangani total 780 juta perjalanan penumpang melalui jaringan transportasi komersial pada bulan lalu, melonjak 141,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), demikian menurut Kementerian Transportasi China pada Selasa (30/5).Di antara semua jenis transportasi komersial, perjalanan melalui darat meningkat 49,7 persen menjadi 380 juta perjalanan, sedangkan jumlah perjalanan via jalur air naik 403,7 persen menjadi 21,76 juta, tunjuk data dari kementerian itu.Total 8,24 miliar perjalanan penumpang dilakukan di daerah-daerah perkotaan pada April, naik 47,9 persen (yoy). Transportasi kapal feri mencatat peningkatan terbesar, yang diikuti oleh transportasi kereta perkotaan.Data dari kementerian itu juga menunjukkan bahwa volume kargo, serta throughput kargo di pelabuhan-pelabuhan di China, mempertahankan pertumbuhan dua digit selama periode tersebut.Investasi aset tetap China dalam sektor transportasi mencapai 315 miliar yuan (1 yuan = Rp2.117) atau sekitar 44,48 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.982) pada bulan lalu, naik 13,6 persen (yoy), menurut kementerian itu.

