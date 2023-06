China-AS sepakat perkuat kerja sama perdagangan

Beijing (ANTARA) - Pejabat perdagangan China dan Amerika Serikat menekankan pentingnya hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral dan sepakat memperkuat kerja sama pertukaran di bidang perdagangan, kata Juru Bicara Kementerian Perdagangan China Shu Jueting di Beijing, Kamis.Sebelumnya, Menteri Perdagangan China Wang Wentao bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo bersama Perwakilan Dagang AS Katherine Tai pekan lalu di sela-sela rangkaian APEC di AS.Mereka bertukar pandangan mengenai isu-isu ekonomi dan perdagangan yang menjadi perhatian masing-masing, serta membahas kemungkinan bidang kerja sama, kata Shu.China berharap AS-berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan-dapat bekerja sama dengan China untuk mengelola perbedaan serta memperdalam kerja sama ekonomi dan perdagangan pragmatis bilateral.Dengan demikian, hal itu diharapkan dapat menguntungkan kedua negara dan rakyatnya serta mempromosikan pembangunan ekonomi global, tutur Shu.Shi menambahkan bahwa kebijakan industri semikonduktor dan kontrol ekspor pihak AS menjadi masalah ekonomi dan perdagangan yang penting bagi China. Hal itu juga merupakan isu utama yang diangkat oleh pihak China dalam pembicaraan tersebut. Para pejabat perdagangan tersebut juga melakukan dialog mendalam tentang isu tersebut dan sepakat untuk melanjutkan pembahasan.

