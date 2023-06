Sekjen: Indonesia berperan penting, strategis jalankan keketuaan ASEAN

Baca juga: Sekjen ASEAN berharap Timor Leste bekerja keras jadi anggota penuh

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Kim Hourn menilai bahwa Indonesia secara strategis telah memainkan peran penting dalam memegang dan menjalankan keketuaan ASEAN tahun ini."Saya kira Indonesia sangat cerdas secara strategis dalam memainkan peran yang sangat penting dalam keketuaan ASEAN tahun ini," kata Sekjen Kao Kim Hourn dalam wawancara khusus dengan ANTARA pada Kamis sore.Menurut dia, pemilihan tema dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun ini juga menunjukkan bahwa ASEAN memang sebuah organisasi regional yang penting."Di bawah kepemimpinan Indonesia, ASEAN dipandang penting ... karena tema 'ASEAN Matters' menyiratkan bahwa ASEAN penting bagi kawasan dan komunitas global, yakni apa yang kami lakukan dan bagaimana kami berperilaku untuk peran yang kami (ASEAN) mainkan," ujar Sekjen Kao Kim Hourn.Selain pilar "ASEAN Matters", dia menilai bahwa pilar "Epicentrum of Growth" (Pusat Pertumbuhan) dalam tema tersebut juga adalah pilihan yang tepat karena ASEAN sekarang ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat hingga layak dianggap sebagai pusat pertumbuhan kawasan."Mengenai 'Episentrum pertumbuhan'... kita (ASEAN) sekarang memang menjadi episentrum pertumbuhan. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN tahun ini diperkirakan sebesar 4,7 persen jauh di atas prediksi pertumbuhan rata-rata ekonomi global," ucapnya.Dalam keketuaannya di ASEAN pada tahun ini, Indonesia mengusung tema ”ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang bermakna ASEAN penting dan relevan sebagai pusat pertumbuhan dunia.Ada tiga elemen penting dalam makna ASEAN Matters, yakni penguatan kapasitas dan efektivitas ASEAN, persatuan ASEAN, dan sentralitas ASEAN.Sementara di bawah pilar Epicentrum of Growth, Indonesia berupaya untuk memastikan unsur-unsur penting di kawasan yang terdiri atas arsitektur kesehatan, ketahanan energi, ketahanan pangan, dan stabilitas keuangan.

