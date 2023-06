KBRI Sofia selenggarakan acara seni budaya Indonesia "Harmonature"

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sofia menyelenggarakan acara seni dan budaya Indonesia bertajuk “Harmonature: Harmonizing the Nature of Nusantara” di Plovdiv, Bulgaria, Kamis (8/6/2023).Harmonature merupakan wujud program Pemerintah Republik Indonesia dalam memperkenalkan Ibu Kota Negara Nusantara dan mempromosikan perpaduan seni budaya tradisional dan modern serta ekonomi kreatif pada publik Bulgaria.“Di dalam dunia yang penuh tidak kepastian dan perbedaan, hanya seni yang dapat menyatukan kita. Mari kita rayakan persahabatan Indonesia dan Bulgaria melalui Harmonature,” kata Duta Besar Indonesia Iwan Bogananta dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.Melalui Harmonature, diharapkan pemahaman antara budaya Indonesia dan Bulgaria akan semakin mendalam dan publik Bulgaria akan semakin memahami perubahan pola pikir masyarakat Indonesia.KBRI Sofia menyebutkan bahwa Harmonature menampilkan tarian, lagu, pagelaran busana, hingga pertunjukan wayang diiringi musik yang dibawakan oleh Ethnocestra yang dipimpin oleh Erwin Gutawa.Proyeksi/pemetaan 3D oleh Jay Subiakto dan Taba Sanchabakhtiar yang memperlihatkan keindahan alam Indonesia dan Ibu Kota Nusantara juga ditampilkan untuk melengkapi alunan musik Ethnocestra, penampilan penyanyi Indonesia dan Bulgaria, serta pertunjukan tari.Disebutkan juga bahwa penyanyi yang tampil dalam acara tersebut adalah Sandhy Sandoro, Woro Mustiko, dan Gabriel Harvianto. Woro Mustiko berduet dengan pemenang Bulgaria Got Talent 2021 Petya Paneva menyanyikan lagu Lathi.Kelompok tari Pesona Mawar Nusantara, kelompok tari binaan KBRI yang beranggotakan warga Bulgaria yang mencintai budaya Indonesia, tampil membawakan tari Bedoyo. Kelompok tari Bidadari asal Serbia juga menampilkan tari Gambyong Pakur dan Topeng Putri Betawi yang berhasil memukau pengunjung.Selain itu, disebutkan juga pagelaran busana Sejauh Mata Memandang yang menampilkan busana dari ekonomi kreatif Indonesia yang memadukan budaya tradisional dengan gaya modern dan prinsip ramah lingkungan.Harmonature terwujud berkat kerja sama antara KBRI Sofia, KBRI Wina, dan KBRI Beograd. Acara tersebut juga didukung antara lain oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Kementerian Investasi Indonesia, Pemerintah Kota Plovdiv, Euronews Bulgaria.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023