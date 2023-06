KBRI di Bucharest promosikan Labuan Bajo kepada masyarakat Romania

Pemimpin negara-negara ASEAN terkesan dengan keindahan Labuan Bajo

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bucharest menggelar promosi Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada masyarakat Romania.Acara tersebut digelar secara hibrida dari Bucharest dan Labuan Bajo pada Kamis (8/6), menurut keterangan KBRI Romania yang diterima di Jakarta, Jumat.Kegiatan itu, kata KBRI, berfokus untuk memperkenalkan Labuan Bajo kepada agen-agen perjalanan, operator tur (TO), dan para travel blogger di Romania.Kegiatan promosi dihadiri secara daring oleh Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Shana Fatina, yang memaparkan kekayaan alam dan budaya serta peluang bisnis di Labuan Bajo.Shania juga mengajak para peserta untuk menikmati keindahan Labuan Bajo secara virtual.Selain memperkenalkan Labuan Bajo, menurut keterangan tersebut, kegiatan itu juga dimaksudkan untuk memberikan informasi terbaru mengenai peraturan perjalanan internasional ke Indonesia, serta membahas peluang kerja sama TO Romania dan Indonesia di bidang penjualan paket wisata.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengakhiri status darurat kesehatan global untuk COVID-19 pada 5 Mei. Pencabutan tersebut diharapkan dapat membangkitkan gairah industri pariwisata di Indonesia.Menurut keterangan KBRI, masyarakat Romania selama ini hanya mengenal Bali sebagai tujuan destinasi wisata impian di Indonesia.Labuan Bajo pada 2019 ditetapkan menjadi satu dari lima tujuan pariwisata super prioritas bersama dengan Borobudur di Jawa Tengah; Danau Toba di Sumatera Utara; Likupang di Sulawesi Utara; dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat.

