China tolak sanksi AS terhadap entitas dan individu warganya

Beijing (ANTARA) - China menentang langkah Amerika Serikat (AS) yang memberikan sanksi kepada perusahaan dan individu China tertentu dengan dalih terkait Iran, demikian disampaikan seorang juru bicara Kementerian Perdagangan China pada Senin (12/6).Langkah AS ini tidak memiliki dasar faktual dan proses hukum serta merusak hak dan kepentingan sah perusahaan dan individu China, kata juru bicara itu saat menanggapi pertanyaan terkait langkah tersebut."Pihak AS harus menghentikan penindasan yang tidak masuk akal terhadap perusahaan dan individu China," ujar juru bicara itu.China akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan dan individu China, tambah juru bicara tersebut.

Pewarta: Xinhua

Editor: Junaydi Suswanto

