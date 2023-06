Angkatan Udara Indonesia, AS gelar Latihan Cope West 2023

TNI AL & Indian Navy gelar latihan bersama di Samudra Hindia

Jakarta (ANTARA) - Angkatan Udara Indonesia dan Amerika Serikat ikut serta dalam latihan tempur taktis bilateral Cope West 2023 di Pangkalan Angkatan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, pada 12-23 Juni.Sekitar 100 personel dan pesawat dari 8th Fighter Wing Angkatan Udara AS akan bergabung dalam latihan lapangan dengan tim TNI AU, kata Kedutaan Besar AS di Jakarta dalam pernyataannya pada Selasa.Enam pesawat F-16 milik Angkatan Udara AS dan tujuh pesawat milik TNI AU disebutkan akan berpartisipasi dalam latihan Cope West tahun ini.Peserta dari AS dan Indonesia akan melatih kemampuan tempur taktis, evaluasi kemahiran, identifikasi latihan masa depan, dan meningkatkan kemampuan lain yang terkait dengan berbagai misi bilateral, menurut pernyataan Kedubes AS."Terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam proses perencanaan," ujar Letnan Kolonel Angkatan Udara AS Eric Broyles, komandan Skuadron Tempur ke-35, Senin (12/6), pada upacara pembukaan latihan tersebut."Butuh banyak usaha untuk sampai ke titik ini. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk tumbuh bersama, baik dalam taktik maupun persahabatan," ujarnya.Angkatan Udara Pasifik, dengan berkoordinasi dengan berbagai komponen, sekutu, dan para mitra, memberikan kemampuan udara, angkasa, dan ruang siber yang tak tertandingi bagi Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat untuk menegakkan tatanan internasional, kata Kedubes AS.Koordinasi itu, kata Kedubes, juga untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka,Cope West adalah latihan rutin yang pertama kali dilakukan pada 1989. Latihan pada tahun ini menandai kesepuluh kalinya Cope West diselenggarakan di Indonesia.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga

Editor: Tia Mutiasari

