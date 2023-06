Zona berikat komprehensif baru disetujui di Tianjin China utara

Tianjin (ANTARA) - Kota Tianjin di China utara telah menerima persetujuan dari Dewan Negara, atau kabinet China, untuk membentuk sebuah zona berikat komprehensif baru, yang menambahkan "mesin baru" untuk keterbukaan tingkat tinggi kota tersebut.Zona Berikat Komprehensif Lingang Tianjin, yang menurut rencana akan memiliki luas 5,56 km persegi, akan berfokus pada pengembangan rantai industri seperti ekonomi kelautan dan energi hidrogen.Selain juga memberikan dukungan untuk sejumlah industri kompetitif yang dimiliki kota tersebut seperti peralatan teknik kelautan serta pemrosesan biji-bijian dan minyak, menurut biro perdagangan kota itu.Zona berikat komprehensif merupakan kawasan komersial khusus yang menikmati kebijakan perpajakan menguntungkan dan dikelola oleh para pejabat bea cukai.Saat ini, Tianjin memiliki lima zona berikat komprehensif, dengan berfokus pada berbagai bidang dan klaster industri, termasuk manufaktur dan pemeliharaan penerbangan, pemrosesan dan produksi minyak, penyewaan pembiayaan pesawat terbang dan anjungan laut, impor otomatis paralel, e-commerce lintas batas, manufaktur peralatan mekanis skala besar, serta pergudangan berikat komoditas curah.Zona berikat komprehensif memainkan peran penting dalam perdagangan luar negeri.Total impor dan ekspor oleh zona berikat komprehensif di seluruh Tianjin mencapai 268,71 miliar yuan (1 yuan = Rp2.099) atau sekitar 37,6 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.947) pada 2022, naik 5,9 persen secara tahunan (year on year/yoy), menyumbang hampir sepertiga dari total perdagangan luar negeri kota tersebut.

Pewarta: Xinhua

Editor: Hanni Sofia

