Gelombang panas landa wilayah AS selatan

Los Angeles (ANTARA) - Lebih dari 35 juta orang di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat (AS) selatan, termasuk Texas, Louisiana, dan Florida, dilanda gelombang panas yang makin meluas yang diperkirakan akan berlangsung selama berhari-hari, Layanan Cuaca Nasional (National Weather Service/NWS) AS menyebutkan.Gelombang panas yang terik akan bertahan sepanjang pekan ini, kata NWS dalam prakiraan terbarunya pada Senin (19/6).Menurut NWS, badai petir, sebagian ekstrem, dan hujan deras mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan di AS tenggara.Kondisi cuaca yang berpotensi memicu kebakaran juga masih membayangi di wilayah AS barat daya.Gelombang panas terjadi lebih sering daripada biasanya di kota-kota besar di seluruh AS.Frekuensinya terus meningkat, dari rata-rata dua gelombang panas per tahun pada 1960-an menjadi enam per tahun pada 2010-an dan 2020-an, demikian Badan Perlindungan Lingkungan AS.

Pewarta: Xinhua

Editor: Junaydi Suswanto

COPYRIGHT © ANTARA 2023