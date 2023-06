PBB sambut kesepakatan antara AS dengan China stabilkan hubungan

PBB (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin menyambut kesepakatan antara Amerika Serikat dengan China untuk menstabilkan hubungan keduanya yang tegang menyusul kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Beijing."Setiap dialog antara AS dengan China mengenai ini (hubungan) adalah sangat penting untuk meningkatkan koordinasi pada isu-isu utama yang lebih luas," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq.Menlu AS Antony Blinken bertemu dengan Presiden China Xi Jinping untuk mengadakan pembicaraan pada Senin, yang merupakan pertemuan tingkat pejabat tinggi terkini antara dua ekonomi teratas dunia itu sejak Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada November 2022 di Indonesia.Xi mengatakan bahwa kedua pihak membuat kemajuan dan mencapai perjanjian dalam beberapa isu-isu tertentu.Blinken mengatakan beberapa perbedaan yang menonjol masih ada dan kedua pihak saling terbuka untuk melakukan pembicaraan lebih jauh.Ia mengatakan hubungan militer-ke-militer sangat penting, dan menambahkan bahwa ia "berulangkali" mengangkat isu tersebut dengan para pejabat China.Hubungan antara AS dengan China memburuk selama pemerintahan Trump dengan perang dagang dan sejak itu terus tegang akibat konflik mengenai Taiwan dan dugaan balon mata-mata China yang melintasi AS.Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan

Editor: Yuni Arisandy Sinaga

COPYRIGHT © ANTARA 2023