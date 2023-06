Biden sebut Presiden China Xi Jinping diktator

Kentfield, California (ANTARA) - Presiden AS Joe Biden pada Selasa menyebut Presiden China Ji Xinping sebagai diktator, dan Xi seharusnya malu ketika sebuah balon udara milik China melintasi wilayah udara AS belum lama ini.Pernyataan Biden tersebut disampaikan pada acara penggalangan dana di California, sehari setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengunjungi China untuk meredakan ketegangan antara kedua negara.Blinken dan Xi pada Senin sepakat meredakan persaingan antara Washington dan Beijing agar tidak mengarah kepada konflik yang lebih besar, tapi tidak ada terobosan besar dalam kunjungan tersebut.Kedua pihak sepakat melanjutkan kerjasama diplomatik dengan memperbanyak kunjungan pejabat tinggi AS dalam beberapa pekan atau bulan mendatang.Biden sendiri mengatakan pada Senin bahwa dia yakin hubungan kedua negara sudah berada dalam jalur yang benar dan kunjungan Blinken memberikan arah yang lebih baik.

