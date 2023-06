Petronas teruskan proyek CCS bersama TotalEnergies dan Mitsui

Kuala Lumpur (ANTARA) - Petroliam Nasional Bhd (Petronas) menandatangani perjanjian untuk meneruskan proyek pembangunan penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) di Malaysia dengan TotalEnergies Carbon Neutrality Ventures (TotalEnergies) dan Mitsui and Co Ltd (Mitsui).Menurut Presiden dan CEO Grup Petronas Tengku Muhammad Taufik, dalam keterangannya yang diterima di Kuala Lumpur, Selasa, perjanjian tersebut mencakup semua aspek pembangunan CCS mulai dari mengevaluasi lapangan yang sudah habis dan akuifer air asin untuk penyimpanan, untuk mengidentifikasi pelanggan potensial dan membangun kerangka kerja komersial dan undang-undang yang diperlukan.Ia mengatakan kerja sama strategis mendemonstrasikan komitmen Petronas bagi posisi Malaysia sebagai hub regional CCS guna menangkap kesempatan melakukan transisi energi dengan fokus pada mengurangi jejak karbon dari operasi mereka memenuhi kebutuhan energi saat ini.Petronas, menurut dia, berkolaborasi dengan mitra industri sebagai bagian dari langkah mempercepat portofolio berkelanjutan untuk menghasilkan energi secara bertanggung jawab, sejalan dengan target Net Zero Carbon Emission Malaysia pada 2050.Kepala dan CEO TotalEnergies Carbon Neutrality Ventures Patrick Pouyanné mengatakan mereka senang bergabung dengan perusahaan migas nasional Malaysia tersebut dan Mitsui untuk proyek CCS hub di Malaysia guna mendukung dekarbonisasi di Asia.Kemitraan tersebut, menurut Pouyanné, akan membawa keahlian CCS mereka, berlabuh di Eropa dengan proyek terintegrasi pertama di Norwegia yang akan mulai tahun depan dan beberapa proyek lainnya yang akan berkontribusi memenuhi target kapasitas penyimpanan karbon mereka sebesar 10 juta ton per tahun pada 2030.Sementara itu, Direktur Perwakilan, Pejabat Pelaksana Senior Mitsui & Co Toru Matsui mengatakan CCS didasari pada teknologi yang sudah ada dan dilihat sebagai solusi terjangkau untuk mendekarbonisasi penghasil emisi yang sulit dikurangi.Mitsui, menurut dia, akan memanfaatkan keahliannya dalam kegiatan hulu minyak dan gas serta jaringan bisnisnya untuk bekerja sama dengan Petronas dan TotalEnergies untuk mengembangkan proyek rantai nilai CCS di Malaysia.

Pewarta: Virna P Setyorini

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023