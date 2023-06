Dubes ingin hubungan Amerika Serikat-Indonesia kian kuat

Baca juga: Wapres terima Duta Besar AS Sung Yong Kim

Baca juga: AS sebut RI miliki peran penting di Laut China Selatan

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Amerika Serikat Sung Yong Kim menyoroti pentingnya kemitraan yang lebih kuat dengan Indonesia saat merayakan 247 Tahun Hari Kemerdekaan AS pada 4 Juli 2023."Bagi saya, bagian paling menarik dari kemitraan kita adalah potensi yang sangat besar untuk kita melakukan lebih banyak hal bersama," kata Sung saat memberikan sambutan acara di Jakarta, Selasa.Tema HUT ke-247 AS tahun ini adalah "Red, White and Bluegrass, Celebrating the 247th Year of American Independence and Our Culture of Diversity" yang menunjukkan kesatuan dan keragaman sebagai kekuatan terbesar AS, kata Sung.Peringatan hari kemerdekaan tersebut mengingatkannya kepada pentingnya fondasi demokrasi yang dibangun melalui toleransi, kebebasan dan keragaman.Acara tersebut juga untuk merayakan kemitraan strategis antara Indonesia dan AS guna mewujudkan kemakmuran."Bersama-sama kita memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pelestarian lingkungan," kata dia.Kemitraan tersebut juga meningkatkan keamanan kawasan dan bersama-sama melindungi tujuan bersama mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, makmur, damai dan tangguh.Dia mengharapkan kemitraan yang lebih kuat antara kedua negara."Mari kita menggapai masa depan bersama dengan potensi dan peluang yang tak terbatas," sambung dia.Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan AS merupakan salah satu mitra paling penting Indonesia selama puluhan tahun.Untuk itu, menjelang peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-AS, dia menekankan pentingnya memperkuat hubungan guna mengatasi situasi politik dan ekonomi yang dinamis dan untuk meletakkan dasar yang kuat bagi perkembangan zaman saat ini serta masa mendatang."Baik Indonesia maupun AS harus mencari cara inovatif untuk meningkatkan kemitraan ke tingkat yang baru," pungkas Sung.

Pewarta: Katriana

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2023