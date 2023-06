Presiden AS Biden ucapkan selamat Idul Adha pada umat Islam

Baca juga: Ide aneka olahan daging kambing untuk Idul Adha

Toronto (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan ibu negara Jill Biden, Selasa (27/6), mengucapkan selamat Idul Adha pada umat Islam, serta menyampaikan harapan terbaik mereka kepada semua orang yang merayakan hari raya Idul Adha.Dalam pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih, dia mengemukakan bahwa Idul Adha "memperingati kisah Ibrahim dan kesetiaan tertinggi keluarganya kepada Tuhan."Biden mengatakan bahwa pemimpin komunitas Muslim akan berkumpul untuk merayakan Idul Adha di Gedung Putih untuk pertama kalinya pada tahun ini, yang diselenggarakan oleh Wakil Presiden AS Kamala Harris dan istrinya Jill Biden."Di Amerika Serikat, kami bangga menjadi rumah untuk jutaan Muslim yang memperkaya jalinan budaya bangsa kami dan berkontribusi pada kemakmuran bersama," katanya dalam pernyataan tersebut.Menunjuk kontribusi Muslim Amerika untuk negara di berbagai bidang, Biden mengatakan "kehadiran mereka memperkuat komitmen kami terhadap keragaman, inklusi, dan kebebasan beragama."Dalam pesannya yang menegaskan kasih sayang, empati, dan saling menghormati, dia juga merujuk pada manasik haji yang dilakukan pada saat Idul Adha."Haji menyatukan orang-orang dari setiap benua dan penjuru dunia, dan meninggalkan harta duniawi mereka dan mengenakan pakaian ihram putih sederhana dalam semangat kesetaraan. Gagasan ini serupa dengan gagasan di mana bangsa kita dibangun -- bahwa kita semua diciptakan setara, dan memiliki hak untuk hidup, bebas, dan mengejar kebahagiaan," katanya."Semoga semangat Idul Adha membawa kegembiraan, perdamaian, dan persatuan ke hati dan rumah Anda. Kami berharap dapat menyambut pulang para peziarah Muslim Amerika kami yang telah mendapat gelar 'Al-Hajj'. Untuk mereka dan Muslim di seluruh dunia, semoga liburan Anda penuh kegembiraan dan kedamaian. Selamat Idul Adha!" kata Biden.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengucapkan selamat Idul Adha kepada umat Islam dan menyampaikan harapan terbaiknya bagi umat Islam yang menunaikan ibadah Haji.“Saya berharap umat Islam baik di rumah maupun di seluruh dunia merayakan Idul Adha yang diberkati. Bagi mereka yang merayakan, Idul Adha adalah pengingat yang kuat akan kewajiban komunal untuk saling menjaga satu sama lain,” katanya.Sumber: Anadolu

