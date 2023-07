Hoaks! Video pertandingan tinju Elon Musk vs Mark Zuckerberg

Video hoaks yang diklaim sebagai pertandingan tinju antara Elon Musk dan Mark Zuckerberg. Faktanya, video tersebut merupakan editan. (TikTok)

Jakarta (ANTARA/JACX) – Kabar Elon Musk menantang CEO Meta, Mark Zuckerberg ramai di berbagai platform media sosial. Dalam sebuah wawancara , perwakilan Meta menyatakan bahwa Mark siap dan meminta Elon Musk menentukan tempatnya.Sebuah unggahan video di TikTok menampilkan rekaman yang diklaim sebagai Mark Zuckerberg dan Elon Musk di ring sedang berduel. Terlihat Mark mengenakan baju biru dan Elon Musk tidak mengenakan pakaian.Berikut narasi dalam unggahan tersebut:Namun, benarkah video pertandingan tinju Elon Musk vs Mark Zuckerberg tersebut?Berdasarkan penelusuran, video tersebut merupakan editan. Video serupa ditemukan di unggahan YouTube STREETBEEFS SCRAPYARD yang berjudul “ Does Drunken Style boxing really work? ”.Dengan demikian, unggahan video TikTok yang menampilkan pertandingan tinju antara Elon Musk dengan Mark Zuckerberg merupakan keliru. Hingga saat ini,kepastian waktu dan tempat pertandingan belum ditentukan.Video pertandingan tinju Elon Musk vs Mark ZuckerbergHoaks

