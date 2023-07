Kapasitas energi baru di Xinjiang capai rekor tertinggi

Urumqi (ANTARA) - Kapasitas energi baru yang terpasang di Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, mencapai 7,02 juta kilowatt (kW) pada enam bulan pertama 2023.Capaian tersebut mencatatkan rekor tertinggi dan kenaikan 10,5 kali lipat dari periode yang sama pada 2022.State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd menyebutkan bahwa secara khusus kapasitas terpasang tenaga angin mencapai 3,64 juta kW dan kapasitas terpasang tenaga surya (fotovoltaik) mencapai 3,38 juta kW.Pada akhir Juni tahun ini, total kapasitas terpasang dari energi baru di Xinjiang mencapai 48,96 juta kW, atau 40 persen lebih dari total kapasitas terpasangnya.China telah mengambil langkah besar untuk beralih dari ketergantungannya pada batu bara ke energi terbarukan untuk pembangkit listrik. Hal itu merupakan suatu nilai plus dalam mencapai target "karbon ganda" negara itu dan mengatasi perubahan iklim global.Kaya dengan sumber daya tenaga angin dan matahari, Xinjiang merupakan salah satu wilayah terkemuka di China dalam hal pengembangan energi baru.

