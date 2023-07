Hampir 90 juta warga Amerika Serikat hadapi ancaman badai ekstrem

Los Angeles (ANTARA) - Hampir 90 juta orang di Amerika Serikat (AS) menghadapi ancaman badai ekstrem pada Senin (3/7) jelang liburan Hari Kemerdekaan AS atau Fourth of July, dengan potensi embusan angin yang merusak, pemadaman listrik, hujan es besar, dan kemungkinan tornado.Badai petir yang kuat hingga ekstrem dan gugusan badai petir berpotensi terjadi di seluruh Mid-Atlantic Region dan sebagian Dataran Great Plains utara dari Senin hingga Senin malam, menurut Layanan Cuaca Nasional AS.Kemungkinan badai ekstrem meningkat di wilayah-wilayah tersebut, seperti diperingatkan layanan cuaca itu.Cuaca ekstrem melanda beberapa wilayah AS selama akhir pekan lalu, menerpa sejumlah negara bagian termasuk Missouri, Ohio, Kentucky, Illinois, dan Iowa.Cuaca tersebut menyulitkan warga AS yang berencana melakukan perjalanan untuk liburan Hari Kemerdekaan karena banyak penerbangan ditunda atau dibatalkan akibat kondisi cuaca ekstrem.Selain itu, lebih dari 214.000 rumah dan bisnis di seluruh wilayah timur AS mengalami pemadaman listrik pada Senin pagi waktu setempat, termasuk lebih dari 55.000 di Missouri, menurut Poweroutage.us.

