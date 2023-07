Pelabuhan darat terbesar di China catat rekor volume kargo kereta api

Harbin (ANTARA) - Manzhouli, pelabuhan darat terbesar di China, menangani lebih dari 10 juta ton impor dan ekspor pada paruh pertama tahun ini, naik 46,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), menandai rekor tertinggi untuk periode tersebut, menurut China Railway Harbin Bureau Group Co., Ltd.Pelabuhan di Daerah Otonom Mongolia Dalam, China utara, itu telah mengalami pertumbuhan yang kuat dalam volume lalu lintasnya sejak awal tahun ini.Sejauh ini, pelabuhan tersebut telah menangani maksimal 28 kereta dalam satu hari, delapan di antaranya adalah kereta keluar, kata Liu Huichao, wakil kepala stasiun kereta Manzhouli.China Railway Harbin Bureau Group Co., Ltd. mengatakan mereka telah mengambil beberapa langkah selama bertahun-tahun untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transportasi pelabuhan yang dikelolanya, yang telah membantu volume lalu lintas dan kargo pelabuhan itu meningkat secara progresif dari tahun ke tahun.

Penerjemah: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

COPYRIGHT © ANTARA 2023