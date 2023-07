Volvo Cars laporkan pertumbuhan penjualan global naik 17 persen

Stockholm (ANTARA) - Volvo Cars pada Rabu (5/7) mengatakan bahwa penjualan global perusahaan itu dalam enam bulan pertama 2023 naik sebesar 17 persen secara tahunan (yoy) menjadi 341.691 unit.Peningkatan penjualan Volvo Cars didorong oleh mobil listrik murni, yang terjual sebanyak 59.260 unit, naik 167 persen/Di China, penjualan tumbuh sebesar 12 persen menjadi 78.526 mobil, dengan 7.565 di antaranya adalah model yang dapat diisi daya, seperti model listrik murni maupun plug-in hybrid.Volvo menjual 59.750 mobil di Amerika Serikat (AS), naik 18 persen (yoy), sementara penjualan mobil listrik murni naik dua kali lipat menjadi 7.603.Berkantor pusat di Kota Gothenburg, Swedia, Volvo Cars memiliki pabrik produksi mobil utama di Gothenburg, Ghent (Belgia), Carolina Selatan (AS), serta Chengdu, Daqing, dan Taizhou (China). Perusahaan itu juga memiliki pusat penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) serta desain di Gothenburg, Camarillo (AS) dan Shanghai (China).Di Eropa, sebanyak 146.943 mobil terjual selama periode yang sama, naik 23 persen (yoy).Sebagian besar pertumbuhan di Eropa dapat dikaitkan dengan mobil listrik murni, yang penjualannya meningkat sebesar 203 persen dibandingkan dengan enam bulan pertama tahun 2022 menjadi 39.617, atau 27 persen dari total penjualan.Volvo Cars, yang diakuisisi oleh produsen mobil China Geely pada 2010, memiliki sekitar 43.200 karyawan tetap secara global pada 2022.Perusahaan tersebut pada 2021 lalu mengatakan mereka menargetkan untuk menghapus secara bertahap model-model dengan mesin pembakaran, termasuk plug-in hybrid, dan hanya memproduksi mobil listrik murni per-2030.

Pewarta: Xinhua

Editor: Imam Budilaksono

COPYRIGHT © ANTARA 2023