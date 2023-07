Penjualan mobil tahunan China diperkirakan capai puncak 40 juta unit

Shanghai (ANTARA) - Penjualan mobil tahunan China diperkirakan mencapai puncaknya pada 40 juta unit, kata Fu Bingfeng, Wakil Presiden Eksekutif sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Manufaktur Mobil China (China Association of Automobile Manufacturers/CAAM).Fu mengatakan bahwa perkiraan itu dibuat pada ajang China Auto Forum 2023 di Shanghai berdasarkan faktor-faktor seperti basis populasi China yang besar dan sumber daya yang kaya.Pada akhir 2022, terdapat 226 kendaraan per 1.000 orang di China, kata Fu pada forum yang berlangsung selama 3 hari itu, yang dimulai pada Rabu (5/7).Fu mengatakan sangat mungkin bahwa kepemilikan kendaraan negara itu per 1.000 orang bisa mencapai 400 unit setelah lebih dari 10 tahun pengembangan industri.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023