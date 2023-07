Blinken akan hadiri Pertemuan Menlu ASEAN-AS

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony J. Blinken akan menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan AS di Jakarta."Menteri Blinken akan melakukan kunjungan ke Jakarta, Indonesia, untuk menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri AS-ASEAN," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Metthew Miller dalam pernyataan yang dirilis Deplu AS, Jumat.Selain menghadiri KTT Menlu ASEAN-AS, Blinken juga dijadwalkan akan menghadiri KTT Asia Timur (EAS), dan Forum Regional ASEAN (ARF), yang ketiganya dijadwalkan akan berlangsung pada 14 Juli 2023.Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan dalam rangkaian kunjungan Blinken ke Inggris, Lithuania dan Indonesia yang berlangsung dari 9 sampai 15 Juli 2023.Pada setiap pertemuan di Jakarta, Blinken akan menegaskan komitmen AS untuk sentralitas ASEAN dan dukungan bagi Kemitraan Strategis Komprehensif ASEAN-ASDia akan membahas kerja sama ekonomi, perang global melawan perubahan iklim, krisis yang sedang berlangsung di Burma, situasi di Laut China Selatan, dan perang Rusia terhadap Ukraina.Menlu Blinken juga akan berpartisipasi dalam Dialog Strategis AS-Indonesia bersama mitranya, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.Sebelum melakukan kunjungan ke Indonesia, Blinken akan mendampingi Presiden AS Joe Biden dalam kunjungannya ke Inggris dan Lithuania untuk menghadiri pertemuan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dari 9-12 Juli.

Pewarta: Katriana

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023