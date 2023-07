Indeks logistik e-commerce China naik pada Juni 2023

Beijing (ANTARA) - Bulan Juni 2023, indeks pelacakan aktivitas logistik e-commerce naik 1,1 poin dari angka Mei menjadi 110,6 poin, menurut survei gabungan yang dilakukan oleh Federasi Logistik dan Pembelian China (China Federation of Logistics and Purchasing) dan raksasa e-commerce JD.com.Delapan dari sembilan sub-indeks utama yang mengukur aktivitas logistik e-commerce di berbagai bidang naik pada bulan lalu.Secara khusus, indeks untuk volume bisnis logistik e-commerce naik 2,3 poin secara bulanan (month on month), sedangkan untuk volume bisnis pedesaan melonjak 3,3 poin dibandingkan bulan sebelumnya, menurut survei itu.Didorong oleh serangkaian kebijakan promosi konsumsi yang relevan serta kegiatan promosi korporat, sektor tersebut mencatat pertumbuhan yang stabil baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Pewarta: Xinhua

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023