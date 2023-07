Misinformasi! Pemerintah Italia tawarkan pertandingan Elon Musk vs Mark Zuckerberg di Colosseum

Unggahan misinformasi yang menyatakan Pemerintah Italia tawarkan pertandingan Elon Musk vs Mark Zuckerberg di Colosseum. Faktanya, Badan Jurnalistik Italia (AGI) dalam keterangan resminya menyatakan pernyataan tersebut tidak berdasar. (Twitter)

Jakarta (ANTARA/JACX) – Kabar Elon Musk akan bertanding tinju dengan Mark Zuckerberg beredar di berbagai platform media sosial.Sebuah unggahan Twitter menarasikan Pemerintah Italia akan memfasilitasi pertandingan tersebut di arena gladiator bersejarah di Roma, Colosseum.Berikut narasi dalam unggahan tersebut:Namun, benarkah Pemerintah Italia menawarkan pertandingan Elon Musk vs Mark Zuckerberg diadakan di Colosseum?Kabar pertandingan Elon Musk dan Mark Zuckerberg akan diadakan di Colosseum pertama kali diunggah dalam artikel TMZ Sport Dalam artikel tersebut ditulis, seorang pejabat dari pemerintah Italia menghubungi Mark Zuckerberg tentang pementasan pertarungan UFC melawan Elon Musk di medan pertempuran paling legendaris di dunia, Colosseum Roma. Namun, belum diketahui di mana pertarungan Musk vs. Zuck akan turun, di dalam atau di luar Colosseum.Dalam artikel tersebut juga ditulis, kabar tersebut didukung dari unggahan Elon Musk di Twitter yang jika diterjemahkan:“Beberapa pertarungan kebetulan terjadi di Colosseum” Badan Jurnalistik Italia (AGI) dalam keterangan resminya menyatakan pernyataan tersebut tidak berdasar, belum ada kontak resmi dari Kementerian atau tindakan tertulis apa pun. Kepala Departmen pers Kementerian Kebudayaan, Andrea Petrella juga menyatakan kegiatan di Colosseum biasanya hampir selalu untuk kegiatan amal dan dengan seleksi yang ketat oleh manajemen Taman Arkeologi yang memverifikasi kompatibilitasnya untuk tujuan melindungi situs dan bukan tanggung jawab badan politik.Selain itu, jika Zuckerberg dan Musk ingin tampil di Colosseum, mereka harus menciptakan tantangan yang berakhir dengan pelukan.Pemerintah Italia tawarkan pertandingan Elon Musk vs Mark Zuckerberg di ColosseumMisinformasi

Pewarta: Tim JACX

Editor: Indriani

COPYRIGHT © ANTARA 2023