Jumlah bisnis individu di China tembus 119 juta

Beijing (ANTARA) - Sebanyak 119 juta bisnis individu telah terdaftar di China per akhir Juni tahun ini, mencakup 67,4 persen dari entitas bisnis di seluruh penjuru negeri, demikian menurut Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (State Administration for Market Regulation/SAMR) China pada Rabu (12/7).Bisnis individu mengalami tren pemulihan yang baik dan perkembangan yang stabil dalam periode enam bulan pertama itu, ungkap SAMR. Sekitar 11,37 juta perusahaan baru telah terdaftar, mewakili ekspansi tahunan (year on year/yoy) sebesar 11,3 persen.Dari 119 juta pelaku usaha, 90 persen berasal dari industri tersier, dan 42,8 persen berasal dari daerah timur China.Bisnis individu yang beroperasi di industri jasa yang sedang berkembang, termasuk sektor informasi dan teknologi, budaya, olahraga, dan hiburan, mencatat momentum pertumbuhan yang kuat pada paruh pertama tahun ini, sebut pihak administrasi itu.

Pewarta: Xinhua

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023