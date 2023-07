Investasi China di sektor konservasi air naik 18 persen

Beijing (ANTARA) - China mencatat perluasan investasi di sektor infrastruktur konservasi air pada paruh pertama (H1) tahun ini seiring dengan negara itu meningkatkan berbagai upaya konstruksi di sektor tersebut.Dari Januari hingga Juni 2023, investasi China dalam proyek-proyek konservasi air mencapai 525,4 miliar yuan (1 yuan = Rp2.098) atau sekitar 73,2 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.084), naik 18,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), kata Wakil Menteri Sumber Daya Air China Wang Daoxi pada Rabu (12/7).Total 17.600 proyek konservasi air baru, termasuk 24 proyek besar, dimulai secara nasional selama periode tersebut, kata Wang dalam sebuah konferensi pers.Proyek-proyek konservasi air pada H1 2023 menciptakan lebih dari 1,38 juta pekerjaan, imbuh Wang.Sungai-sungai di negara itu telah memasuki musim banjir utama, dan Kementerian Sumber Daya Air China akan terus memperkuat pengaturan dan mendorong konstruksi infrastruktur konservasi air berdasarkan pengendalian banjir yang baik, menurut Wang.

