FDA AS setujui kontrasepsi oral harian pertama tanpa resep

Los Angeles (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (Food and Drug Administration/FDA) pada Kamis (13/7) menyetujui penggunaan tablet Opill (norgestrel) tanpa resep untuk mencegah kehamilan, yang merupakan kontrasepsi oral harian pertama yang disetujui untuk digunakan di Amerika Serikat (AS) tanpa resep.Persetujuan pil kontrasepsi oral progestin saja tersebut memberikan pilihan bagi konsumen untuk membeli obat kontrasepsi oral tanpa resep di toko obat, minimarket, dan toko kelontong, serta secara daring.Ketersediaan Opill tanpa resep dapat mengurangi hambatan akses dengan memungkinkan individu memperoleh kontrasepsi oral tanpa harus terlebih dahulu menemui penyedia layanan kesehatan, kata FDA dalam sebuah pernyataan.Efek samping Opill yang paling umum meliputi pendarahan tidak teratur, sakit kepala, pusing, mual, nafsu makan meningkat, sakit perut, kram, atau kembung, menurut FDA."Persetujuan hari ini menandai pertama kalinya kontrasepsi oral harian tanpa resep akan menjadi pilihan yang tersedia bagi jutaan orang di Amerika Serikat," kata Patrizia Cavazzoni, Direktur Pusat Evaluasi dan Penelitian Obat FDA.

Pewarta: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

