AS akan beri vaksin COVID-19 gratis untuk warga tidak berasuransi

Los Angeles (ANTARA) - Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Disease Control and Prevention/CDC) Amerika Serikat (AS) meluncurkan program baru pada musim gugur ini untuk membantu jutaan warga dewasa di AS yang tidak memiliki asuransi dan warga memiliki asuransi dengan pertanggungan sebagian (underinsured) agar terus memiliki akses untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 gratis, demikian diumumkan oleh CDC AS pada Kamis (13/7).CDC akan membeli vaksin COVID-19 dan mengalokasikannya, bersama dengan dana yang dibutuhkan guna mengimplementasikan program baru yang diberi nama Bridge Access Program for COVID-19 Vaccines ini.Guna memperluas akses, CDC juga bekerja sama dengan sejumlah rantai farmasi nasional terpilih, serta produsen vaksin, agar warga dewasa yang tidak memiliki asuransi dapat menerima vaksin COVID-19 gratis di apotek-apotek ritel yang berpartisipasi dalam program tersebut.Menurut perkiraan, ada 25 juta hingga 30 juta warga dewasa yang tidak memiliki asuransi di AS, serta ada warga dewasa yang asuransinya tidak akan memberikan pertanggungan vaksinasi COVID-19 gratis setelah transisi produk tersebut ke pasar komersial untuk pengadaan, distribusi, dan penetapan harga pada akhir musim gugur ini, menurut CDC."Vaksinasi sangat penting karena kita akan memasuki musim gugur dan musim dingin, masa ketika COVID-19 dan penyakit-penyakit pernapasan lainnya kemungkinan besar akan menyebar luas," kata Direktur CDC Mandy Cohen.

