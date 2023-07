Box office musim panas China bukukan pendapatan 8,79 miliar yuan

Beijing (ANTARA) - Hingga Minggu (16/7), pendapatan box office China untuk jadwal pemutaran film musim panas, yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus, telah mencapai hampir 8,79 miliar yuan (1 yuan = Rp2.094).Menurut platform pelacak box office Dengta Data, pendapatan box office China dari 1 Juni hingga 16 Juli tahun ini menorehkan rekor baru dibandingkan pendapatan sebelumnya pada periode yang sama.Rekor pendapatan sebelumnya untuk pemutaran film musim panas paruh pertama dipecahkan pada 2018, yakni di angka 7,32 miliar yuan.Sejauh ini, dua posisi teratas di tangga box office musim panas China diduduki oleh film suspense China yang bergenre kriminal "Lost in the Stars" dan film drama China "Never Say Never", yang juga dikenal sebagai "Octagonal", dengan nilai pendapatan masing-masing mencapai 3,36 miliar yuan dan 1,50 miliar yuan.Lebih banyak lagi film produksi China dijadwalkan akan tayang di layar lebar pada akhir bulan ini, termasuk film mitologi "Creation of The Gods I" dan film komedi "Advancing of ZQ". "Meg 2: The Trench," sebuah film blockbuster dari luar negeri, juga akan menjadi pilihan bagi para penggemar film di China pada musim panas tahun ini.Menurut jadwal penayangan, periode pemutaran film musim panas China akan semakin meriah dengan perilisan lebih dari 110 film baru.Para pengamat industri ini memperkirakan bahwa pendapatan box office musim panas China tahun ini akan menembus 15 miliar yuan.

Pewarta: Xinhua

Editor: Hanni Sofia

