Produk Afrika kian populer di China seiring perdagangan lintas batas

Changsha (ANTARA) - Pasar Raya Gaoqiao di Kota Changsha, China tengah, merupakan salah satu pusat distribusi penting bagi bunga asal Kenya.Di pasar grosir tersebut, bunga yang baru dipetik dari Kenya dapat menjangkau para pelanggan mereka di China di belahan bumi lain dalam waktu sekitar satu hari.Bagi banyak petani dan pengekspor Afrika yang telah lama bergantung pada pasar Eropa dan Amerika, pasar China yang sedang berkembang menjanjikan pendapatan yang lebih tinggi dan lebih stabil.Mullege Coffee Export Private Limited Company (PLC) adalah bisnis milik keluarga di Ethiopia yang bergerak di bidang pemrosesan dan ekspor kopi.Perusahaan itu melayani pelanggan di lebih dari 20 negara dan wilayah di seluruh dunia.Selama tiga tahun terakhir, perusahaan itu mencatatkan peningkatan ekspor kopi yang signifikan ke China.China merupakan mitra dagang terbesar Afrika selama 14 tahun berturut-turut.Menurut data dari Administrasi Umum Kepabeanan China, total volume perdagangan antara China dan Afrika mencapai 822,32 miliar yuan (1 yuan = Rp2.090) atau sekitar 114 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.994) dalam lima bulan pertama tahun ini, naik 16,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).

