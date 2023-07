Upacara "eye dotting" awali musim festival perahu naga di New York, AS

Orang-orang melakukan perjalanan perdana dalam upacara "mata naga" Festival Perahu Naga Hong Kong di Central Park di New York, Amerika Serikat, pada 20 Juli 2023. (Foto oleh Michael Nagle/Xinhua)

New York (ANTARA) - Upacara "dragon eye dotting" atau membangunkan naga digelar di New York City, Amerika Serikat (AS), pada Kamis (20/7) sebagai awal dari Festival Perahu Naga Hong Kong 2023, yang dijadwalkan akan digelar bulan depan.Di Central Park, para tamu undangan membubuhkan titik dengan cat merah pada mata perahu naga mereka, yang melambangkan kebangkitan naga tersebut, sebelum mulai mendayung perahu mereka di Danau Central Park."Eye dotting" merupakan sebuah tradisi yang dirayakan setiap tahun untuk menandai dimulainya musim balapan, dan mempromosikan keselamatan serta keberuntungan dalam bulan-bulan latihan yang akan datangKembalinya festival ini juga dirayakan oleh para seniman bela diri dari segala usia yang menampilkan keterampilan mereka dalam pertunjukan akrobatik dari ketinggian (high-flying acrobatics) pada Kamis pagi waktu setempat.Festival olahraga dan ekstravaganza multikultural ini, yang mulai digelar pada 1991 di Battery Park, New York City, akan diselenggarakan di Flushing Meadows, kawasan Queens Borough, pada 12 dan 13 Agustus.

Pewarta: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

COPYRIGHT © ANTARA 2023