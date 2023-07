Lebih dari 1.000 seniman pentaskan karya klasik di Xinjiang

Festival tersebut akan berlangsung selama 17 hari dan menyuguhkan 60 pertunjukan

Urumqi (ANTARA) - Sebuah festival tari internasional dibuka pada Kamis (20/7) di Urumqi, ibu kota Daerah Otonom Uighur Xinjiang, China barat laut, menarik para seniman untuk menampilkan tarian mereka di arena internasional.Festival Tari Internasional Xinjiang China ke-6, yang mengusung tema "Dreams of Dance, Harmony of Silk Road", menarik lebih dari 1.000 seniman dari Asia, Eropa, dan Afrika.Festival tersebut akan berlangsung selama 17 hari dan menyuguhkan 60 pertunjukan.Pertunjukan-pertunjukan itu meliputi berbagai bentuk seni seperti balet, drama tari rakyat, dan drama musikal.Di antara berbagai pertunjukan tari tersebut, terdapat drama tari balet China populer "The Red Detachment of Women" dan drama tari balet "The Sleeping Beauty" yang menampilkan para penari Belarus.Serangkaian kegiatan juga akan digelar selama festival tersebut, termasuk pertunjukan square dance.Diluncurkan pada 2008, edisi keenam festival itu diselenggarakan bersama oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China, Kantor Informasi Dewan Negara China, dan pemerintah rakyat daerah Xinjiang.

