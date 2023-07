China akan terbitkan koin peringatan bergambarkan kekayaan bangsanya

Beijing (ANTARA) - Pada Selasa (25/7), bank sentral China akan menerbitkan satu set koin peringatan bergambarkan lima artefak berharga China.Satu set yang terdiri dari lima koin tersebut, yang semuanya merupakan alat pembayaran yang sah di China, terdiri dari dua koin emas dan tiga koin perak, urai People's Bank of China.Koin emas dengan pecahan 200 yuan (1 yuan = Rp2.093) atau sekitar 28 dolar AS (1 dolar AS = Rp15.026) bergambarkan naga giok di sisi sebaliknya, sedangkan koin emas lainnya, yang berpecahan 50 yuan, menampilkan gambar kepala kapak giok.Sementara itu, ketiga koin perak masing-masing berpecahan lima yuan.Sisi sebaliknya pada setiap koin tersebut masing-masing menampilkan gambar sebuah kuali tembikar berbentuk elang, sebuah kendi minuman keras tembikar berwarna putih, dan sebuah piringan dengan lambang naga.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023