Forum Bisnis Indonesia-Korsel tandai 50 tahun hubungan diplomatik

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto mengatakan forum bisnis Indonesia-Korea yang digelar pada 25 Juli 2023 di Seoul menandai tonggak bersejarah dalam perayaan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea."Ini merupakan hasil dari serangkaian Forum Bisnis tentang kerja sama ekonomi yang dimulai pada Februari 2023, yang didedikasikan untuk memperingati hubungan saling menguntungkan antara kedua negara," kata Gandi melalui rilis pers yang diperoleh ANTARA, Jakarta, Selasa.Gandi berharap forum tersebut bisa menjadi katalisator hubungan Indonesia dan Korea di masa depan yang semakin menyejahterakan kedua negara.Forum bisnis Indonesia-Korea diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul, bekerja sama dengan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Seoul dan The Korea Herald.Forum bisnis tersebut digelar untuk mempererat persahabatan dan kemitraan di bidang perdagangan dan industri, guna mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara.Forum Bisnis tersebut dihadiri oleh sekitar 250 peserta dari Indonesia dan Korea Selatan, termasuk perwakilan Pemerintah Korea, para pemimpin bisnis pada tingkat chairman dan CEO, serta perwakilan dari komunitas atau organisasi bisnis.Forum itu juga mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi tinggi antara PT. Stechoq Robotika Indonesia dan Man & Tel Co. Ltd. Korea.Forum Bisnis Indonesia-Korea membahas empat topik yang penting untuk mendorong perkembangan industri dan memperkuat perdagangan antara Indonesia dan Korea.Topik-topik tersebut mencakup peluang investasi di kawasan ekonomi khusus Indonesia, inovasi kolaboratif dalam industri otomotif, strategi peningkatan akses pasar, dan promosi produk pertanian untuk memperkuat perdagangan bilateral.Hubungan persahabatan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin selama 50 tahun. Namun, tantangan yang akan dihadapi dalam 50 tahun ke depan, menurut Gandi, akan semakin dinamis.Melalui forum bisnis ini, kedua negara berhasil mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan kerja sama lebih lanjut antara kedua negara seperti pada pembukaan akses pasar untuk produk yang lebih luas, transfer pengetahuan dan teknologi tinggi, serta jaminan keamanan rantai pasok global.

Pewarta: Katriana

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023