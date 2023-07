Partisipasi angkatan kerja lansia Korsel capai rekor tertinggi

Seoul (ANTARA) - Tingkat partisipasi angkatan kerja lanjut usia (lansia) di Korea Selatan (Korsel) mencapai rekor tertinggi tahun ini di tengah populasi yang menua dengan cepat.Dari data kantor statistik Korsel pada Selasa (25/7) diketahui jumlah penduduk yang berusia 55-79 tahun naik 2,5 persen dari setahun sebelumnya menjadi 15.481.000 pada Mei 2023. Jumlah ini mencakup 34,1 persen dari populasi berusia 15 tahun ke atas.Sebanyak 60,2 persen dari total populasi itu aktif secara ekonomi pada Mei, naik 0,8 poin persentase dari setahun sebelumnya.Tingkat partisipasi tersebut meliputi pekerja lansia dan mereka yang sedang aktif mencari pekerjaan.Jumlah pekerja lansia mencapai 9.120.000 pada Mei, bertambah 349.000 dari bulan yang sama tahun lalu. Tingkat penyerapan pekerja lansia naik 0,8 poin persentase ke rekor tertinggi baru di angka 58,9 persen.Dalam kelompok usia tersebut, 68,5 persen menyatakan ingin terus bekerja demi biaya hidup dan kepuasan dalam bekerja.Mereka yang menerima dana pensiun selama setahun terakhir mencakup 50,3 persen dari total warga lansia pada Mei, naik 0,9 poin persentase dari setahun sebelumnya.Rata-rata pekerja lansia pria menerima dana pensiun sebesar 980.000 won (1 won = Rp11,7) atau setara 765 dolar AS (1 dolar AS = Rp15.007) setiap bulan, sementara pekerja lansia wanita menerima 500.000 won atau setara 390 dolar AS.

Pewarta: Xinhua

Editor: Hanni Sofia

COPYRIGHT © ANTARA 2023