Suhu air di ujung Florida berpotensi pecahkan rekor air laut terhangat

Los Angeles (ANTARA) - Suhu air di sekitar ujung Florida, Amerika Serikat (AS), telah mencapai level ekstrem dan mungkin telah mencetak rekor dunia baru untuk air laut terhangat, demikian media AS melaporkan.Menurut CNBC, sebuah pelampung di Teluk Manatee, Florida, menunjukkan pembacaan suhu lautan lebih dari 101 derajat Fahrenheit pada Senin (24/7) malam dan hal tersebut menjadi rekor panas terbaru di perairan pantai.Suhu tercatat sekitar 2 meter di bawah permukaan lepas pantai timur Florida Selatan.Sehari sebelumnya, pelampung yang sama mencatat suhu air mencapai 100,2 derajat Fahrenheit.Angka tersebut secara tidak resmi akan memecahkan rekor dunia 99,68 derajat Fahrenheit yang tercatat di Teluk Persia, menurut laporan ClickOrlando.Suhu tinggi di wilayah itu mengancam terumbu karang di kawasan sekitarnya, yang biasanya tumbuh subur pada suhu antara 73 hingga 84 derajat Fahrenheit, menurut Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (National Oceanic and Atmospheric Administration) AS.

Pewarta: Xinhua

Editor: Junaydi Suswanto

COPYRIGHT © ANTARA 2023