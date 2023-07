Menteri: CPEC mentransformasi infrastruktur dan ekonomi Pakistan

Islamabad (ANTARA) - Menteri Perencanaan, Pembangunan, dan Inisiatif Khusus Pakistan Ahsan Iqbal mengatakan bahwa proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung dan yang akan datang di bawah Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) memiliki potensi yang sangat besar untuk mentransformasi infrastruktur dan ekonomi Pakistan.Pernyataan itu disampaikan Iqbal ketika berpidato dalam sebuah konferensi internasional dua hari di Islamabad pada Selasa (25/7).Menurut Iqbal, CPEC merupakan sebuah proyek unggulan dari Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (BRI), tidak hanya berkaitan dengan konektivitas fisik, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan sosial-ekonomi di seluruh negeri.Dia juga menekankan pentingnya proyek-proyek transportasi dan konektivitas CPEC, seperti pengembangan jaringan jalan dan modernisasi pelabuhan. Berbagai proyek tersebut untuk meningkatkan perdagangan regional dan integrasi ekonomi.Iqbal juga berbicara tentang Pelabuhan Gwadar, sebuah proyek strategis di bawah CPEC, menekankan bahwa pelabuhan ini akan menjadi pintu gerbang maritim utama yang menghubungkan Pakistan dengan seluruh dunia."Pengembangan Pelabuhan Gwadar dan zona bebasnya diharapkan dapat menarik investasi asing, merangsang aktivitas ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja di wilayah tersebut," katanya.Iqbal juga mendorong investor lokal maupun asing untuk berpartisipasi aktif dalam usaha-usaha pembangunan ini, menekankan komitmen pemerintah untuk menyediakan lingkungan yang kondusif dan ramah terhadap investor."Semua kepentingan pemangku kepentingan akan dilindungi, dan transparansi akan tetap menjadi landasan dari seluruh proses pembangunan," ujarnya.Mengusung tema Dekade CPEC dan BRI: Dari Visi ke Realitas atau "Decade of CPEC and BRI: From Vision to Reality" dalam rangka memperingati 10 tahun peluncuran CPEC, konferensi ini ditutup dengan target untuk memperluas dan mempercepat laju pengerjaan proyek-proyek CPEC demi kemakmuran Pakistan.Menyoroti proyek-proyek infrastruktur energi penting di bawah CPEC termasuk pembangkit listrik dan jalur transmisi, sang menteri mengatakan bahwa proyek-proyek tersebut memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi Pakistan dan mendorong pertumbuhan industri

Pewarta: Xinhua

Editor: Imam Budilaksono

