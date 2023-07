AS sebut pintu terbuka bagi Selandia Baru untuk bergabung AUKUS

Ankara (ANTARA) - Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken pada Kamis menyatakan bahwa pihaknya terbuka bagi Selandia Baru untuk terlibat ke dalam AUKUS, pakta keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan AS.Blinken tiba di Wellington setelah meresmikan Kedutaan Besar AS di Tonga --negara di Samudera Pasifik yang terletak di timur Laut Selandia Baru. Dia bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins dan Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta."Pada saat kami mengembangkan AUKUS lebih lanjut, pintu untuk keterlibatan terbuka," lapor ABC News mengutip Blinken."... Pintu sangat terbuka bagi Selandia Baru dan mitra lainnya untuk terlibat selama mereka melihat ada kesamaan untuk maju bersama," tambahnya.Pada 15 September 2021, Australia, Inggris, AS mengumumkan pembentukan AUKUS, sebuah perjanjian keamanan trilateral di Indo-Pasifik. AUKUS ditujukan untuk meredam kekuatan China yang makin kuat di kawasan tersebut.Lawatan Blinken ke Selandia Baru berbarengan dengan kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Wellington.Menurut media Pemerintah Selandia Baru, Hipkins, Blinken, Albanese dan Mahuta juga mengadakan pertemuan tertutup menjelang keberangkatan menteri luar negeri AS itu ke Australia.Menurut pernyataan yang dirilis Pemerintah Selandia Baru, Mahuta, dalam pertemuannya dengan Blinken, menegaskan kembali "kemitraan erat" dengan AS.“Kami terus bekerja sama dan mendukung Pasifik dalam mengatasi berbagai tantangan kawasan ... banyak pemimpin regional menyadari bahwa dampak kerusakan dari perubahan iklim adalah masalah paling mendesak yang mereka hadapi,” kata pernyataan itu."Dukungan yang tiada henti bagi Ukraina yang terus berjuang melawan invasi ilegal Rusia juga dibahas," kata Mahuta.Sumber: Anadolu

