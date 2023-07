Volume kargo di China naik dalam lima bulan pertama 2023

Beijing (ANTARA) - Volume kargo yang diangkut via jalan dan jalur air China mencatat pertumbuhan yang stabil dalam lima bulan pertama tahun ini, menurut data dari Kementerian Transportasi China.Selama periode itu, sekitar 15,54 miliar ton kargo via jalan diangkut di dalam negeri, naik 8,2 persen dari periode yang sama tahun lalu, menurut kementerian tersebut.Sekitar 3,61 miliar ton kargo diangkut melalui jalur air China pada periode Januari-Mei, naik 7,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).Pada Mei saja, volume kargo yang diangkut via jalan di China naik 7,5 persen dari periode yang sama tahun 2022, sementara volume kargo jalur air naik 8,7 persen yoy, tunjuk data tersebut.

