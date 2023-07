Observatorium Lenghu tandatangani proyek teleskop astronomi baru

Xining (ANTARA) - Kontrak untuk pembangunan sejumlah proyek teleskop astronomis baru telah ditandatangani baru-baru ini di Provinsi Qinghai, China barat laut, yang akan dibangun di lokasi pengamatan canggih di provinsi tersebut, yakni di Lenghu.Dengan kontrak-kontrak baru tersebut, situs Lenghu kini memiliki 12 proyek teleskop astronomis optik dan 43 teleskop astronomis, dengan total investasi sekitar 2,7 miliar yuan (1 yuan = Rp2.112), menurut kawasan industri Lenghu.Salah satu upaya baru itu melibatkan proyek teleskop spektroskopi Shanghai Jiao Tong University (JUST), sementara satu lainnya merupakan proyek Expanding Aperture Segmented Telescope (EAST) yang dipimpin oleh Universitas Peking.Desain teleskop JUST dan struktur kubahnya telah rampung, dan infrastruktur serta struktur utama diperkirakan akan selesai dalam waktu tiga tahun, diikuti dengan dimulainya pengamatan formal, menurut Institut Tsung-Dao Lee dari Universitas Jiao Tong Shanghai.Proyek JUST diperkirakan akan mencapai serangkaian hasil penelitian terobosan yang signifikan di bidang materi gelap dan energi gelap, astronomi domain waktu, dan eksplorasi eksoplanet, menurut lembaga tersebut.Dihuni sekitar 500 penduduk tetap, Lenghu merupakan sebuah kota kecil yang berada di Gunung Saishiteng, di ketinggian rata-rata 2.800 meter, di Dataran Tinggi Qinghai-Tibet.Menikmati keuntungan dari langit malam yang cerah, kondisi atmosfer yang stabil, dan iklim yang kering, Lenghu merupakan salah satu situs pengamatan terbaik di dunia. Pembangunan situs Lenghu dimulai pada 2018.

Pewarta: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

COPYRIGHT © ANTARA 2023