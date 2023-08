Pelabuhan perbatasan China catat peningkatan jumlah kereta kargo

Hohhot (ANTARA) - Pelabuhan perbatasan Erenhot di Daerah Otonom Mongolia Dalam, China utara, mencatat peningkatan jumlah kereta kargo China-Eropa tahun ini, menurut bea cukai setempat.Hingga 30 Juli, pelabuhan itu telah menangani 1.800 perjalanan kereta kargo China-Eropa, naik 27,37 persen secara tahunan atau year on year (yoy).Dalam tujuh bulan pertama 2023, kereta kargo yang melewati pelabuhan tersebut mengangkut 206.200 TEU (twenty-foot equivalent unit) peti kemas standar, naik 38,05 persen (yoy).Total bobot kargo mencapai lebih dari 2,11 juta ton, menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 49,37 persen. Total nilai kargo mencapai 28,96 miliar yuan (1 yuan = Rp2.109) atau sekitar 4 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.117), menandai pertumbuhan tahunan sebesar 41,53 persen.Pelabuhan Erenhot saat ini melayani 69 rute kereta kargo China-Eropa, menghubungkan lebih dari 60 destinasi internasional di lebih dari 10 negara.

Pewarta: Xinhua

Editor: Citro Atmoko

COPYRIGHT © ANTARA 2023