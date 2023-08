Kereta tergelincir di New York sebabkan 13 orang luka-luka

New York (ANTARA) - Sedikitnya 13 orang mengalami luka-luka akibat tergelincirnya sebuah kereta penumpang di New York, Amerika Serikat, Kamis pagi (3/8), waktu setempat.Sebuah kereta Long Island Rail Road sedang melaju menuju Hempstead ketika tergelincir di sebelah timur Stasiun Jamaica di 175th Street dan 95th Avenue di kawasan Queens sekitar pukul 11.12 waktu setempat.Direktur dan CEO Otoritas Transportasi Metropolitan (MTA) Janno Lieber, dalam sebuah konferensi pers, Kamis, mengatakan delapan gerbong pada kereta tersebut semuanya tergelincir.Para korban menderita luka di bagian kaki dan punggung. Tidak satu pun dari mereka yang berada dalam kondisi kritis.Rekaman video menunjukkan petugas pemadam kebakaran bekerja di tempat kejadian untuk memindahkan para penumpang dari kereta yang tergelincir ke kereta penyelamat menggunakan sebuah peron kecil yang menghubungkan kedua kereta tersebut."Prioritas utama kami adalah memastikan semua penumpang dan petugas kereta dalam keadaan aman dan layanan kereta dapat dilanjutkan kembali secepat mungkin," kata Gubernur New York Kathy Hochul dalam sebuah pernyataan.Penyebab tergelincirnya kereta masih belum diketahui. Pejabat MTA mengungkapkan bahwa gangguan pada layanan kemungkinan akan terus berlanjut hingga Jumat pagi (4/8).

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023