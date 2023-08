Pemasang lotre di Florida menang jackpot senilai Rp24 triliun

London (ANTARA) - Pemasang lotre di Florida, Amerika Serikat, pada Selasa waktu setempat memenangi jackpot Mega Milions senilai 1,58 miliar dolar AS (sekitar Rp24 triliun), sebut situs web lotre Mega Milions itu.Menurut situs web itu, nomor-nomor yang diundi menang adalah 13, 19, 20, 32, 33, sedangkan nomor 14 menjadi Megaplier.Megaplier adalah fitur khusus yang bisa membuat pemasang lotre memenangkan dua hingga lima kali lipat dari hadiah non-jackpot.Pemenang dapat memilih antara mendapatkan 1,58 miliar dolar AS dalam pembayaran tahunan, atau mendapatkan pembayaran tunai sekaligus sebesar 783,3 juta dolar AS (Rp11,9 triliun).Jackpot terakhir dalam Mega Millions dimenangkan oleh seorang pemain lotere di New York pada April. Nilai hadiahnya mencapai 20 juta dolar AS (Rp303,85 miliar).Menurut laporan media, sejauh ini jackpot Powerball senilai 2,04 miliar dolar AS (Rp30,99 triliun) pada November 2022 menjadi rekor hadiah lotere paling besar.

Penerjemah: Jafar M Sidik

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023