Sarawak Energy gelar diskusi transisi energi lewat SAREF 3.0

Kuala Lumpur (ANTARA) - Sarawak Energy menggelar diskusi transisi energi dan aksi menginspirasi untuk energi berkelanjutan masa depan lewat Forum Energi Berkelanjutan dan Terbarukan (SAREF 3.0) pada 6-7 September 2023.Ketua SAREF 3.0 Sharbini Suhaili dalam keterangannya diterima di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan para panelis dan pembicara akan memberikan perspektif dan wawasan tentang bagaimana cara mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan di Asia Tenggara.Termasuk, menurut dia, kebijakan yang diperlukan dan perubahan pola pikir yang diperlukan untuk penyerapan yang lebih besar dari sistem transportasi listrik untuk mengubah kota, mengeksplorasi lagi apa yang dapat dilakukan untuk sumber daya transisi energi sehingga adil dan inklusif.Forum, lanjutnya, juga mendiskusikan tentang energi, sosial dan pemerintahan.“Plenari kami akan membahas apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai kemakmuran bersama dengan memenuhi tuntutan kebutuhan energi yang terus meningkat sambil menangani trilema keamanan, keterjangkauan dan keberlanjutan,” kata Sharbini yang juga merupakan Pejabat Tertinggi Eksekutif Grup Sarawak Energy.Forum Diskusi yang akan berlangsung di Borneo Convention Centre, Kuching, Sarawak, dan mengangkat tema “Regional Net Zero and Sustainable Communities, Renewable Energy Development and Interconnections” itu menghadirkan mantan Sekretaris Eksekutif dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) Christiana Figueres, Direktur Eksekutif Pusat Energy ASEAN Nuke Agya Utama, serta Pejabat Tertinggi Eksekutif Grup Petronas Tengku Muhammad Taufik.Ia pun mengatakan dirinya juga akan menjadi salah satu pembicara dalam sesi panel di SAREF 3.0.Forum itu juga menampil pameran dan podium yang memamerkan inisiatif dan produk terkait dengan strategi dan teknologi energi terbarukan.Sebagai penutup, ia mengatakan, akan ada Forum Pemimpin Energi yang menampilkan panelis termasuk Pejabat Tertinggi Eksekutif Otoritas Pengembangan Energi Berkelanjutan Malaysia (SEDA) Hamzah Hussin, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, serta Presiden dan Pejabat Tertinggi Eksekutif Grup Sembcorp Industries Wong Kim Yin.

