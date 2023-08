AS sebut KTT tiga arah dengan Jepang dan Korsel akan bersejarah

Presiden Korsel serukan dialog setelah peluncuran rudal Korut

Washington (ANTARA) - Amerika Serikat mengharapkan KTT trilateral dengan Jepang dan Korea Selatan, yang akan diselenggarakan Presiden Joe Biden akhir bulan ini di Camp David, akan "bersejarah", kata pejabat Gedung Putih pada Rabu (9/8).Biden "sangat menantikan untuk menjadi tuan rumah" KTT pada 18 Agustus," kata juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby.Ia menekankan bahwa meningkatkan hubungan trilateral dengan Jepang dan Korsel, yang keduanya merupakan sekutu AS, adalah penting bagi Washington maupun seluruh dunia."Camp David telah menjadi tempat bersejarah untuk konferensi dan pembahasan kebijakan luar negeri yang signifikan sepanjang sejarah keberadaannya," kata Kirby dalam konferensi pers daring, ketika ditanya alasan pemerintah Biden memilih tempat itu sebagai lokasi KTT.Kirby mengatakan Biden akan menjadi tuan rumah bagi Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol;Pemerintah AS meyakini bahwa konferensi tingkat tinggi tiga pihak itu akan menjadi "diskusi tentang bagian bersejarah dalam hal pentingnya hubungan trilateral ini dengan kawasan Indo-Pasifik dan, sejujurnya, untuk Dunia."KTT tersebut akan diadakan saat Jepang dan Korsel berusaha menjalin hubungan lebih erat.Kishida dan Yoon pada awal tahun sepakat untuk menyelesaikan perselisihan berkepanjangan tentang kerja paksa masa perang.Pertemuan trilateral itu juga akan dilakukan pada saat Korea Utara tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah dalam upayanya memiliki kemampuan rudal dan nuklir canggih.KTT ini akan menjadi pertemuan puncak pertama yang khusus digelar para pemimpin AS, Jepang, dan Korsel. Sebelumnya, pertemuan-pertemuan trilateral itu dilangsungkan di sela konferensi internasional.Sumber: Kyodo

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan

Editor: Tia Mutiasari

