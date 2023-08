Senator AS desak hubungan dagang Indonesia-AS ditingkatkan 

Baca juga: Kunjungan USS Blue Ridge ke Indonesia untuk perkuat hubungan

Jakarta (ANTARA) - Senator Amerika Serikat Tammy Duckworth menilai hubungan ekonomi antara AS dan Indonesia masih belum berjalan begitu baik sehingga harus ditingkatkan lagi.Dalam temu media di Jakarta, Kamis, senator yang mewakili negara bagian Illinois itu menyebutkan AS saat ini terlalu fokus meningkatkan hubungan militer, tapi melupakan hubungan perdagangan yang sama pentingnya bagi keamanan nasional AS.Duckworth mengunjungi Jakarta untuk menghadiri ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan bertemu sejumlah pengusaha untuk membahas pengembangan ekosistem manufaktur di luar AS bagi pasar AS.Duckworth meyakini Indonesia menghadapi tantangan untuk bisa memasukkan produknya ke AS karena tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS.Indonesia juga tidak bisa memasukkan beberapa unsur mineral penting yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik yang ditambang oleh perusahaan-perusahaan China.AS memiliki UU Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) yang memiliki pasal yang anti-China.“(IRA) juga memiliki aturan anti-China yang sangat spesifik. Jadi banyak (aturan) yang ada di dalam UU itu tentang barang-barang yang dibuat oleh perusahaan China tidak dapat memenuhi syarat untuk pasar AS, meskipun itu dibuat di Indonesia,” kata Duckworth.IRA adalah paket kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dengan menawarkan diskon pajak besar-besaran kepada perusahaan-perusahaan asal AS yang bersedia berinvestasi dalam bidang energi bersih, selain memberikan subsidi kendaraan listrik buatan dalam negeri, baterai, dan proyek-proyek energi terbarukan lainnya.Namun, Indonesia bisa mewujudkan perjanjian dengan AS lewat mekanisme Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran atau Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) yang diprakarsai pemerintahan Biden.IPEF adalah forum baru kerja sama perdagangan antara Amerika Serikat dan negara-negara di Asia.“Tapi IPF juga bukan sesuatu yang bisa diputuskan begitu saja,” kata Duckworth.“Maksud saya adalah kita harus menetapkan sektor-sektor tertentu yang memenuhi syarat, dengan fokus yang sangat sempit, dan Anda memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan penerimaan (di pasar AS),” pungkas dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana

Editor: Jafar M Sidik

