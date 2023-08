HUT ke-77 kemerdekaan India, Modi beri penghormatan kepada Gandhi

Tangkapan layar: Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan pidato pada upacara peringatan 77 tahun kemerdekaan India di Red Fort (Benteng Merah) di New Delhi pada Selasa (15/8/2023). (ANTARA/Yuni Arisandy)

New Delhi (ANTARA) - Perdana Menteri India Narendra Modi pada hari peringatan ke-77 kemerdekaan India memberikan penghormatan ke monumen Mahatma Gandhi, pahlawan nasional di Raj Ghat, New Delhi pada Selasa.India, yang merdeka dari penjajahan Inggris, memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya yang jatuh pada 15 Agustus.Setelah memberikan penghormatan kepada Gandhi, Modi melanjutkan perjalanan ke Red Fort (Benteng Merah) di New Delhi untuk menghadiri upacara peringatan kemerdekaan India ke-77.Kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan India itu dimulai dengan masuknya marching band, pasukan baris-berbaris dari Angkatan Darat, Laut, Udara serta polisi India.Kemudian acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera nasional India yang diiringi dengan alunan musik dan nyanyian lagu kebangsaan India "Jana Gana Mana" serta pelepasan sejumlah tembakan penghormatan.Kegiatan peringatan kemerdekaan India di Red Fort berlanjut dengan pertunjukan helikopter Angkatan Udara India yang lewat sambil menaburkan serpihan kelopak bunga ke arah para warga yang menghadiri upacara tersebut.Setelah itu, Perdana Menteri Modi menyampaikan pidato untuk peringatan kemerdekaan India, di mana dia juga menyebutkan tentang prioritas Presidensi G20 India, salah satunya adalah menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang di belahan selatan dunia (global south countries).Acara peringatan ke-77 kemerdekaan India di Red Fort diakhiri dengan PM Modi melepas balon-balon berwarna jingga, putih, dan hijau yang merupakan komposisi warna bendera nasional India. Selanjutnya Modi meninggalkan lokasi upacara.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga

Editor: Atman Ahdiat

